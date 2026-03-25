In tutti i pronto soccorso dell’Asp di Palermo è attivo il sistema “Ps tracking”, un’applicazione digitale che permette di monitorare in tempo reale i pazienti durante il loro percorso ospedaliero. Il servizio consente a familiari e accompagnatori di seguire gli spostamenti dei propri cari tramite smartphone o direttamente da postazioni dedicate. La piattaforma è stata introdotta per migliorare la gestione e la trasparenza delle operazioni nei reparti di emergenza.

Il servizio è stato attivato dall'Asp all'Ingrassia e nei nosocomi di Corleone, Termini, Partinico e Petralia e consentirà a familiari e accompagnatori di conoscere il percorso effettuato dai propri cari Un'applicazione per seguire i pazienti durante il loro percorso ospedaliero. È attivo in tutti i pronto soccorso dell’Asp di Palermo il servizio “Ps tracking”, sistema digitale che consente a familiari e accompagnatori di seguire in tempo reale i loro cari tramite smartphone o direttamente da casa. L’app, sviluppato dall’Asp di Siracusa e adottato dall’Azienda sanitaria palermitana, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di innovazione e trasparenza dei servizi di emergenza-urgenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Sanità digitale, arriva il sistema “Ps tracking” per seguire in tempo reale i pazienti in ospedale

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