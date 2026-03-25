In casa Sampdoria, la posizione dell’allenatore sulla panchina è al centro di discussioni, con recenti indicazioni che suggeriscono una certa stabilità. La società sta monitorando attentamente le prestazioni del tecnico, mentre si fa strada l’ipotesi di un possibile cambio in caso di risultati negativi. Nel frattempo, si fa anche il nome di un altro allenatore, che potrebbe essere considerato come alternativa.

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© Calcionews24.com - Sampdoria, Lombardo si tiene stretta la panchina? La posizione di vantaggio del tecnico e l’ombra di Cioffi

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