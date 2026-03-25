Sampdoria Lombardo Jr parla chiaro | L’attaccamento di mio padre ai colori blucerchiati è sotto gli occhi di tutti!

Lombardo Jr ha dichiarato che l’attaccamento di suo padre ai colori della Sampdoria è evidente a tutti. La sua intervista si concentra sulla passione e l’impegno del genitore nei confronti della squadra, senza aggiungere dettagli o commenti personali. La sua frase si limita a sottolineare la visibilità di questo attaccamento, senza entrare in ulteriori considerazioni o interpretazioni.

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