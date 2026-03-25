Dopo la sua uscita precoce a Miami, Ben Shelton si prepara a tornare in campo in vista del prossimo torneo. L’atleta ha già affrontato diverse sfide nella stagione e cerca di migliorare la sua posizione nel circuito. Sam Querrey ha commentato senza esprimere preoccupazioni riguardo alle recenti prestazioni di Shelton, sottolineando che l’atleta sta lavorando per recuperare forma e fiducia.

"> Ben Shelton alla Ricerca di Riscatto dopo il Sunshine Double. Ben Shelton, talentuoso tennista americano e attualmente al nono posto nel ranking ATP, ha affrontato un periodo difficile durante il Sunshine Double. Le sue aspettative erano elevate dopo un inizio stagionale promettente, ma i risultati a Indian Wells e Miami non hanno rispecchiato il suo potenziale. Shelton ha avuto un inizio deludenti al Indian Wells, dove è stato sconfitto rapidamente da Learner Tien. Non si sentiva in forma, un problema che ha influenzato le sue prestazioni. Fortunatamente, ha dichiarato di essersi ripreso in tempo per partecipare al Miami Open, un torneo in cui, fino a quel momento, non aveva brillato particolarmente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sam Querrey: “Nessuna preoccupazione per Ben Shelton dopo l’uscita precoce a Miami”

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