Il vicepresidente del Consiglio ha dichiarato che per il primo soccorso la tempestività è essenziale. Ha spiegato di aver partecipato a un corso di formazione per imparare le tecniche di salvataggio e ha sottolineato l'importanza di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza. La sua partecipazione alle lezioni si inserisce nel tentativo di migliorare le proprie competenze in ambito di primo soccorso.

AGI - "Per il primo soccorso è fondamentale la tempistica ". Così il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo in Campidoglio all'evento "Proteggere chi viaggia", sottolineando l'importanza dei primi minuti nei soccorsi e richiamando la necessità di una maggiore consapevolezza soprattutto tra i più giovani. Il ministro ha ricordato gli interventi sul Codice della strada, evidenziando che "le strade di Roma e di Milano di oggi non sono quelle degli anni '90" e che le nuove norme hanno già prodotto risultati concreti in termini di riduzione di morti e feriti. Responsabilità e prevenzione alla guida. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Salvini e il primo soccorso. Il vicepremier 'impara' a salvare vite

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