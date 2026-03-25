Salvatore Cianciulli l’orgoglio di Montella alza al cielo la Viareggio Cup

Un giovane con la fascia di capitano al braccio ha sollevato il trofeo del Torneo di Viareggio, portando in alto l’immagine di una vittoria condivisa da tutta la comunità di Montella. Questa scena, diffusa sui social e nei bar locali, rappresenta un momento di orgoglio per il paese e per il ragazzo che ha guidato la squadra alla conquista del trofeo.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un’immagine che, nelle ultime ore, sta facendo il giro dei social e dei bar di Montella, diventando il simbolo di un’intera comunità: un ragazzo con la fascia di capitano al braccio che alza al cielo il trofeo del Torneo di Viareggio. Quel ragazzo è Salvatore Cianciulli, il leader della Primavera della Fiorentina che ha appena iscritto il proprio nome nell’albo d’oro di una delle competizioni giovanili più prestigiose al mondo. Ma per l’Irpinia, questo successo non è solo una statistica sportiva; è la conferma che il talento, quando sposa il sacrificio, non conosce confini. Il percorso di Salvatore è una parabola di dedizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salvatore Cianciulli, l’orgoglio di Montella alza al cielo la Viareggio Cup Articoli correlati Leggi anche: Bruciano i rifiuti in un cantiere: la colonna di fumo si alza al cielo La canna fumaria prende fuoco, una colonna di fumo si alza al cieloÈ stata una mattinata impegnativa quella di domenica 4 gennaio per i vigili del fuoco volontari del Primiero che sono intervenuti per domare un...