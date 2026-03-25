La Coppa del Mondo di salto femminile si concluderà sabato 28 marzo a Planica, segnando la prima volta che le atlete gareggeranno sul grande trampolino di volo sloveno. L’evento rappresenta un momento storico per il salto femminile, che si svolge per la prima volta su questa struttura di grandi dimensioni. La competizione si terrà in un impianto di elevata capacità, utilizzato tradizionalmente per le discipline maschili.

La Coppa del Mondo di salto femminile si concluderà a Planica, nella giornata di sabato 28 marzo. Si tratterà di una prima assoluta per le ragazze volanti sull’ imponente impianto di volo sloveno. Il trampolino ha caratteristiche ben differenti rispetto a quello di Vikersund, affrontato nello scorso fine settimana, con i suoi pro e i suoi contro. Il plus è rappresentato dal fatto che il dente conceda automaticamente molta più quota rispetto a quello norvegese. Uscendo dal trampolino, ci si trova molto più in alto rispetto al suolo di quanto non avvenga a Vikersund. Il minus è, pertanto, legato alla capacità di sfruttare questa altezza regalata dai connotati della struttura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, per le donne arriva la ‘prima volta’ sul mastodontico trampolino di Planica

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