Salta un altro legamento | niente Nazionale e lungo stop

Un altro giocatore salta la nazionale a causa di un problema al ginocchio che richiede un lungo stop. Le condizioni non sono ancora chiare e i tempi di recupero rimangono incerti. La situazione riguarda un talento della selezione nazionale, che dovrà affrontare un periodo di riabilitazione senza poter scendere in campo. La sua assenza può influenzare la rosa a disposizione della squadra.

di Alessio Lento Problema serio al ginocchio, incerti i tempi di recupero del talento della selezione. Felix Nmecha, talento del Borussia Dortmund e della Nazionale tedesca, dovrà fermarsi per diverso tempo a causa di un nuovo infortunio. La diagnosi è chiara e, come spesso accade nel calcio, dolorosa: un legamento del ginocchio compromesso, un problema che lo terrà lontano dai campi per diverse settimane. Il club tedesco ha confermato che il centrocampista si sottoporrà ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni per determinare con precisione i tempi di recupero, ma la sua assenza dalle competizioni, sia a livello di club che di Nazionale, è inevitabile. 🔗 Leggi su Internews24.com

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