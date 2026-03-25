Salerno parcheggi selvaggi con il logo di un' associazione di soccorso | Intervengano subito i vertici

A Salerno, alcune auto sono state trovate parcheggiate in divieto di sosta con i cartelli di un'associazione di soccorso visibili sui cruscotti. Le vetture sembrano appartenere a dipendenti dell'ente. La situazione è stata segnalata come problematica, e si chiede un intervento immediato da parte dei vertici dell'organizzazione.

Le auto parcheggiate in divieto di sosta, con cartelli di un'associazione esposti sul cruscotto, sarebbero riconducibili direttamente a dipendenti dell’ente Auto parcheggiate in divieto di sosta, con cartelli di un'associazione di soccorso esposti sul cruscotto, sarebbero riconducibili direttamente a dipendenti dell’ente. Non un uso improprio occasionale, dunque, ma un comportamento che – secondo quanto denunciato attraverso una segnalazione alla nostra redazione – si ripeterebbe nel tempo. "Le immagini diffuse parlano chiaro: veicoli privati, non mezzi di emergenza, utilizzati per ottenere un trattamento di favore in violazione delle norme del Codice della Strada. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, parcheggi selvaggi con il logo di un'associazione di soccorso: “Intervengano subito i vertici” Articoli correlati Potenza Picena: "Parcheggi selvaggi e zero multe in piazza""Parcheggi selvaggi nella nuova piazza Matteotti, ma l’amministrazione comunale non fa niente per multare chi lascia l’auto in quel modo". Parcheggi selvaggi, a Pavia 17mila sanzioni in più in un annoPavia – Sanzioni in calo, ma sono le contravvenzioni per divieto di sosta ad essere sempre troppo numerose. Altri aggiornamenti su Salerno parcheggi selvaggi con il logo... Salerno, parcheggi selvaggi con logo Croce Rossa: Intervengano subito i verticiStampaLa vicenda assume contorni sempre più gravi e non lascia spazio a interpretazioni. Le auto parcheggiate in divieto di sosta, con cartelli della Croce Rossa esposti sul cruscotto, sarebbero ricon ... salernonotizie.it Salerno centro, parcheggio selvaggio anche di mattina in via San BenedettoStampaI salernitani continuano ad essere automobilisti sempre più indisciplinati specialmente nella sosta delle vetture. Un fenomeno che si registra un po’ in tutta la città, sia nelle zone periferich ... salernonotizie.it