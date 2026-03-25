Mohamed Salah ha comunicato che lascerà il Liverpool al termine di questa stagione. La notizia segna la fine di un periodo di successi e di presenze significative con la squadra inglese. L’attaccante africano ha contribuito con numeri e prestazioni durante gli anni trascorsi in Premier League, diventando uno dei giocatori più rappresentativi del club. La sua partenza apre un nuovo capitolo per il club e per il giocatore stesso.

Si chiude un’era dalle parti di Anfield Road: Mohamed Salah ha annunciato che lascerà il Liverpool a fine stagione. L’egiziano potrebbe anche dire addio al calcio europeo, dopo anni di gol, assist e trionfi memorabili. E i dati della sua straordinaria carriera gli consentono di sedersi allo stesso tavolo di altri grandi come Drogba, Eto’o e Weah. Il dibattito resta aperto: chi è il giocatore africano più forte di sempre?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Salah lascia il Liverpool a fine anno: è l’africano più forte di sempre?

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