Sala Baganza | la mensa scolastica di Dussmann Service conquista gli studenti oltre il 90% di giudizi positivi

A Sala Baganza, la mensa scolastica gestita da Dussmann Service ha ottenuto oltre il 90% di giudizi positivi da parte degli studenti. La soddisfazione degli alunni si riflette nel loro entusiasmo nel frequentare il servizio, considerato più di una semplice pausa pranzo. La Customer Satisfaction 2026 evidenzia come il rapporto tra ragazzi e mensa sia migliorato, valorizzando il momento del pasto come occasione di socialità e benessere.

C’è chi aspetta la ricreazione, chi l’uscita. e poi c’è chi non vede l’ora di andare in mensa. A Sala Baganza il pranzo a scuola non è solo una pausa, ma un vero e proprio momento di socialità e benessere: lo raccontano direttamente gli studenti, protagonisti della Customer Satisfaction 2026 sul servizio di refezione scolastica gestito da Dussmann Service. I risultati dell’indagine restituiscono un quadro estremamente positivo. Il momento del pranzo è vissuto in modo molto favorevole: l’87% degli alunni lo giudica “ottimo” e il 12% “buono” quando si parla del piacere di andare a mensa con i compagni, mentre le valutazioni negative risultano marginali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Sala Baganza: la mensa scolastica di Dussmann Service conquista gli studenti, oltre il 90% di giudizi positivi Articoli correlati Mensa dell'ospedale di Lanciano chiusa, le precisazioni di Dussmann ServiceIl gruppo ribadisce che “all’interno dell’Ati (Associazione temporanea di imprese) che gestisce gli ospedali in questione, le attività di...