L’europarlamentare del Partito Democratico ha commentato la scoperta di sacche di sangue abbandonate tra i rifiuti, segnalando che si tratta di un problema che si ripete da settimane. Ricci ha indicato come possibile causa un fallimento nella gestione, senza fornire ulteriori dettagli. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e sollevato interrogativi sulla corretta gestione dei materiali sanitari.

ANCONA – L’europarlamentare marchigiano del Partito Democratico Matteo Ricci prende parola sulle sacche di sangue finite nella spazzatura: «Oltre 1.600 sacche di plasma donate dai cittadini – spiega - sono finite nei rifiuti, quasi 6 quintali di sangue prezioso per salvare vite, è stato buttato via. Ci troviamo davanti a un possibile fallimento gestionale, aggravato dal fatto che le criticità erano state segnalate da settimane». Per Ricci infatti è così che «si tradisce la fiducia dei cittadini e si mortifica il valore della donazione. Sono stato un donatore di sangue per tanti anni – sottolinea -, per questo chiedo, assieme agli altri, la verità». 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Sacche di sangue nella spazzatura, per Matteo Ricci (Pd) «possibile fallimento gestionale, criticità segnalate da settimane»

Articoli correlati

Ancona, buttati 6 quintali di sangue dall'ospedale Torrette, 1600 sacche di plasma nella spazzatura per negligenze organizzativeCaos nella sanità marchigiana: centinaia di sacche di plasma sprecate per carenze organizzative.

Circa 1600 sacche di plasma finite nella spazzatura: scoppia lo scandalo all'ospedale di TorretteANCONA – Oltre 1600 sacche di plasma prelevato dai donatori gettate via, invece di essere utilizzate per ricerca, farmaci o trasfusioni.

Approfondimenti e contenuti su Sacche di sangue nella spazzatura per...

Temi più discussi: Lo scandalo del sangue nelle Marche: buttati 6 quintali di plasma, ingannati migliaia di donatori; Sacche di plasma sprecate dopo i prelievi, polemica nelle Marche; Vicenda plasma, la Regione attiva una commissione di verifica. Disfunzioni un solo giorno: 300 le sacche non utilizzabili non 6 quintali; Scandalo del plasma ad Ancona: Gettate quasi 2mila sacche.

Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scandalo del sangue nelle Marche, centinaia di sacche di plasma sprecate: cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Sacche di plasma sprecate nelle Marche, la Regione minimizza lo scandalo del sangue e dà numeri sbagliatiLa versione ufficiale della Regione Marche sul caso del plasma eliminato presenta non poche incongruenze. La crisi non è durata un solo giorno, come afferma l’assessore Calcinaro, e le sacche gettate ... fanpage.it

Oltre 1.600 sacche di plasma donate dai cittadini sono finite nei rifiuti, quasi 6 quintali di sangue prezioso per salvare vite, è stato buttato via. Ci troviamo davanti a un possibile fallimento gestionale, aggravato dal fatto che le criticità erano state segnalate da se - facebook.com facebook

Sacche di plasma sprecate nelle Marche, la Regione minimizza lo scandalo del sangue e dà numeri sbagliati x.com