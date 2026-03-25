Rugby Fisiomed e Macerata avanti insieme | Entrambi lavoriamo nel sociale

Fisiomed e Rugby Macerata hanno rafforzato la collaborazione, confermando il loro impegno nel settore sociale. La firma del nuovo accordo è avvenuta nella sede principale del gruppo medico a Sforzacosta, uno dei dieci centri del network. La partnership prosegue con l’obiettivo di sostenere le attività sportive e sociali legate al rugby.

Fisiomed e Rugby Macerata: prosegue il connubio vincente che è stato formalizzato a Sforzacosta dove c’è la sede principale tra le 10 del gruppo medico. Presenti Enrico Falistocco, amministratore di Fisiomed, e i vertici di Macerata Rugby rappresentati dal presidente Rolando Mozzoni e dal diesse Emanuele Panunti. Per l’occasione hanno gremito la sala conferenze anche una decina di giovani del club, più Gioia De Angelis, referente del progetto Astuta Ability Academy. Così per i prossimi mesi il Gruppo Medico fungerà da sponsor e medical partner della società che fa divertire i giovani del territorio con la palla ovale e, al contempo, si distingue per la realizzazione di tante iniziative collaterali e sociali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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