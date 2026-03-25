ruffini a tavola con da vittorio

Remo Ruffini, noto per essere il presidente di Moncler, ha deciso di espandere le sue attività nel settore della ristorazione nel 2018. Recentemente è stato visto a un appuntamento gastronomico presso il ristorante

Dalla moda al fine dining la strada è breve, soprattutto se sei Remo Ruffini (in foto) e, oltre a essere il patron di Moncler, dal 2018 hai deciso di puntare sui ristoranti. Tutto è iniziato con una partecipazione del 40% in Langosteria e del 47,5% della pizzeria Concettina ai tre Santi. Ieri è arrivato un nuovo tassello, che porta Ruffini nell'alta ristorazione Michelin. Ou(r) Group, la holding di famiglia, ha deciso di puntare nel gruppo di ristorazione Da Vittorio, entrando con una quota del 40%. Mentre il restante 60% resterà in capo alla famiglia Cerea, che in sessant'anni di attività ha reso Da Vittorio uno dei simboli più autentici dell'eccellenza italiana a tavola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Temi più discussi: La famiglia Ruffini entra con il 40% nel gruppo Da Vittorio; Da Vittorio, alleanza strategica con i Ruffini di Moncler (e soci di Langosteria); Gruppo Da Vittorio, la famiglia Ruffini entra con il 40%; Gruppo Da Vittorio: Cerea e Ruffini, siglata l'alleanza tra le due famiglie. Ad Ou(r) Group il 40% delle quote.

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Paolo Ruffini. HitsLab · In the Silent Film. Che bella hosa che hai detto. Trovate i biglietti delle nuove date di Din Don Down su Ticketone! - facebook.com facebook