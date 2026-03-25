L'attrice britannica nota per il ruolo in una serie Netflix ha pubblicato un video in cui mostra il proprio corpo, dichiarando di pesare 112 chilogrammi. La donna ha spiegato che il suo aumento di peso è legato alle cure ricevute per un disturbo bipolare. La condivisione avviene a distanza di un periodo di trattamento e cura.

L’attrice britannica Ruby Barker, conosciuta dal pubblico internazionale per il ruolo di Marina Thompson nella serie Netflix Bridgerton, ha condiviso un aggiornamento personale e coraggioso sulla sua condizione fisica, conseguenza diretta del trattamento per il disturbo bipolare. La 29enne ha pubblicato su Instagram un video mentre si allena in palestra, mostrando senza filtri il suo peso attuale: 112,5 chilogrammi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ruby Barker (@rubybarker) Nel post condiviso a febbraio 2026, Ruby ha spiegato con franchezza come otto mesi di terapia farmacologica per il disturbo bipolare abbiano alterato profondamente il suo metabolismo, portando a quello che ha definito “aumento di peso medico”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Ruby Barker di Bridgerton mostra il corpo dopo le cure per il disturbo bipolare: “Peso 112 kg” (VIDEO)

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