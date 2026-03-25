Rovigo è un vero modello sostenibile

Rovigo si colloca al sesto posto tra le città italiane più virtuose nella gestione dei rifiuti urbani, secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente. La città ha registrato una percentuale di raccolta differenziata dell’85,6%, posizionandosi tra le più alte a livello nazionale. Questo risultato evidenzia l’efficacia delle strategie adottate per la gestione dei rifiuti nel capoluogo polesano.

Rovigo entra tra le città italiane più virtuose nella gestione dei rifiuti urbani. Il capoluogo polesano si è infatti classificato sesto a livello nazionale nella graduatoria elaborata da Legambiente nel rapporto Ecosistema Urbano 2025, grazie a una raccolta differenziata che ha raggiunto l’85,6%. La classifica vede ai primi posti Trento, Treviso, Ferrara, Forlì e Parma, seguite proprio da Rovigo, che precede altre realtà virtuose come Pordenone, Belluno, Mantova e Reggio Emilia. Alla base di questo risultato c’è un sistema di raccolta porta a porta esteso progressivamente a tutta la provincia, sviluppato dal Consiglio di Bacino Rovigo in collaborazione con il gestore Ecoambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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