Rottamazione-quinquies bocciata la mozione per l’adesione del Comune di Foggia

Il Consiglio comunale di Foggia ha respinto la mozione per aderire alla Rottamazione-quinquies e avviare la definizione agevolata dei tributi locali. La decisione è stata presa durante una seduta in cui si è discusso della proposta presentata dai consiglieri. La richiesta prevedeva l’adesione al programma di rateizzazione e il recupero di somme dovute dall’ente.

Respinta la proposta di nove consiglieri dell'opposizione. La definizione agevolata era applicabile ai soli tributi patrimoniali È stata bocciata la mozione per l’adesione del Comune di Foggia alla Rottamazione-quinquies e l’attivazione della definizione agevolata dei tributi locali. A prima firma del capogruppo di Fratelli d’Italia Claudio Amorese, era stata sottoscritta da altri otto consiglieri di opposizione (Amato Franco Nunziante, Luigi Fusco, Marco Pellegrino, Raffaele di Mauro, Pasquale Cataneo, Pasquale Rignanese, Concetta Soragnese e Nunzio Angiola). Con 7 voti favorevoli, un astenuto e 19 contrari non passa. La mozione del... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Rottamazione-quinquies, bocciata la mozione per l’adesione del Comune di Foggia Articoli correlati Rottamazione quinquies, arriva l'adesione del Comune di Reggio CalabriaArriva l'adesione dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria alla "rottamazione quinquies" introdotta dalla legge di bilancio 2026. Rottamazione quinquies, mozione dell’opposizione a Racalmuto: “Valutare l’adesione e riferire in Consiglio”Una mozione per sollecitare l’adesione del Comune di Racalmuto alla rottamazione quinquies è stata presentata al presidente del Consiglio comunale... Tutto quello che riguarda Rottamazione quinquies bocciata la... Rottamazione quinquies 2026: guida completa per aderireScopri come aderire alla Rottamazione quinquies 2026. Guida su debiti ammessi, sconti su sanzioni e calendario scadenze fino a 54 rate ... quotidianodiragusa.it Cartelle, la rottamazione quinquies non decolla nelle grandi città. Favorevoli i Comuni più piccoliLa rottamazione quinquies non decolla nelle grandi città. Roma, Napoli e Milano prendono tempo sulla definizione agevolata delle cartelle per ... msn.com