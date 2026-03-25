Rothko a Palazzo Strozzi | è record di ingressi e un colpo di fulmine diventa virale

Da firenzetoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra dedicata a Mark Rothko a Palazzo Strozzi ha registrato un numero record di visitatori, superando i 20.000 ingressi. L’esposizione, che propone una vasta selezione di opere del pittore statunitense, si è rapidamente trasformata in uno degli eventi più frequentati della città. Molti visitatori hanno condiviso sui social network impressioni positive, contribuendo a rendere virale il fenomeno.

La grande retrospettiva dedicata a Mark Rothko a Palazzo Strozzi si conferma l'evento culturale del momento a Firenze, superando la soglia dei 20.000 visitatori. Un successo che ribadisce la forza magnetica dell'artista americano e la capacità della città di attrarre il grande pubblico con i linguaggi del contemporaneo. Oltre ai numeri, a far parlare della mostra è una storia nata tra le sfumature di colore di Rothko. Due giovani visitatrici sono diventate protagoniste di un caso mediatico: colpite da un incontro fugace nelle sale del Palazzo, hanno lanciato un video-appello su TikTok per ritrovare la persona che le aveva affascinate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

rothko a palazzo strozzi 232 record di ingressi e un colpo di fulmine diventa virale
© Firenzetoday.it - Rothko a Palazzo Strozzi: è record di ingressi (e un "colpo di fulmine" diventa virale)

Articoli correlati

Leggi anche: Palazzo Strozzi: la poesia spirituale di Mark Rothko a Firenze

Rothko a Palazzo Strozzi: finestre sulle nostre emozioniPalazzo Strozzi accoglie Mark Rothko in una retrospettiva che ridefinisce il concetto di spazio pittorico.

Contenuti e approfondimenti su Palazzo Strozzi

Temi più discussi: Rothko: spazio, silenzio, visione; La grande mostra di Mark Rothko a Palazzo Strozzi di Firenze è un omaggio all'artista; L'arte di Rothko a Palazzo Strozzi; Quando la pittura diventa architettura: perché vedere la mostra di Mark Rothko a Firenze.

palazzo strozzi rothko a palazzo strozziMostra Rothko a Firenze: a Palazzo Strozzi quella strana relazione tra rinascimento e arte astrattaDal 14 marzo al 23 agosto 2026, la mostra a Palazzo Strozzi di Firenze riunisce oltre 70 opere di Rothko, molte delle quali mai esposte in Italia ... firstonline.info

palazzo strozzi rothko a palazzo strozziMark Rothko torna a Firenze con una mostraDal 14 marzo al 23 agosto 2026 Palazzo Strozzi ospiterà le opere dell'artista statunitense, celebrando il suo legame con il capoluogo toscano ... sentieriselvaggi.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.