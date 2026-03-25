Rothko a Palazzo Strozzi | è record di ingressi e un colpo di fulmine diventa virale

La mostra dedicata a Mark Rothko a Palazzo Strozzi ha registrato un numero record di visitatori, superando i 20.000 ingressi. L’esposizione, che propone una vasta selezione di opere del pittore statunitense, si è rapidamente trasformata in uno degli eventi più frequentati della città. Molti visitatori hanno condiviso sui social network impressioni positive, contribuendo a rendere virale il fenomeno.

La grande retrospettiva dedicata a Mark Rothko a Palazzo Strozzi si conferma l'evento culturale del momento a Firenze, superando la soglia dei 20.000 visitatori. Un successo che ribadisce la forza magnetica dell'artista americano e la capacità della città di attrarre il grande pubblico con i linguaggi del contemporaneo. Oltre ai numeri, a far parlare della mostra è una storia nata tra le sfumature di colore di Rothko. Due giovani visitatrici sono diventate protagoniste di un caso mediatico: colpite da un incontro fugace nelle sale del Palazzo, hanno lanciato un video-appello su TikTok per ritrovare la persona che le aveva affascinate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Rothko a Palazzo Strozzi: è record di ingressi (e un "colpo di fulmine" diventa virale) Articoli correlati Leggi anche: Palazzo Strozzi: la poesia spirituale di Mark Rothko a Firenze Rothko a Palazzo Strozzi: finestre sulle nostre emozioniPalazzo Strozzi accoglie Mark Rothko in una retrospettiva che ridefinisce il concetto di spazio pittorico. Contenuti e approfondimenti su Palazzo Strozzi Temi più discussi: Rothko: spazio, silenzio, visione; La grande mostra di Mark Rothko a Palazzo Strozzi di Firenze è un omaggio all'artista; L'arte di Rothko a Palazzo Strozzi; Quando la pittura diventa architettura: perché vedere la mostra di Mark Rothko a Firenze. Mostra Rothko a Firenze: a Palazzo Strozzi quella strana relazione tra rinascimento e arte astrattaDal 14 marzo al 23 agosto 2026, la mostra a Palazzo Strozzi di Firenze riunisce oltre 70 opere di Rothko, molte delle quali mai esposte in Italia ... firstonline.info Mark Rothko torna a Firenze con una mostraDal 14 marzo al 23 agosto 2026 Palazzo Strozzi ospiterà le opere dell'artista statunitense, celebrando il suo legame con il capoluogo toscano ... sentieriselvaggi.it Un percorso cronologico tra le stanze di Palazzo Strozzi, del Museo di San Marco e della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze per scoprire l'arte di Mark Rothko. La grande mostra inaugurata qualche giorno fa, dedicata al grande esploratore del colore, - facebook.com facebook Fino al al 23 agosto 2026 Palazzo Strozzi a Firenze ospita una mostra dedicata a uno dei più grandi artisti americani: Mark Rothko Cs B x.com