Rossella | Ecco a voi la mia ‘ciliegina’ sulla torta

Dal 27 marzo 2026 sarà possibile accedere sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione un nuovo contenuto annunciato dall’artista. L’opera, definita come una “ciliegina sulla torta”, viene presentata come l’ultimo progetto in uscita dall’artista, che ha condiviso questa anticipazione tramite un messaggio pubblicato sui social. La data di disponibilità segna il debutto ufficiale del lavoro nel panorama digitale.

Dal 27 marzo 2026 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica ‘Sempre’, la versione acustica del primo singolo della giovane cantautrice romana A un anno esattodall’uscita del singolo che ha segnato l’inizio del suo percorso artistico, Rossella celebra il primo anniversario del suo debutto con una pubblicazione speciale. Dal prossimo 27 marzo 2026 sarà disponibile sul suo canale ufficiale Vevo il videoclip di ‘Sempre (Acoustic Version)’: un’inedita performance dal vivo realizzata in presa diretta. In questa nuova veste, il brano si spoglia della produzione pop-rock originale per rivelare la sua essenza più profonda. 🔗 Leggi su Funweek.it

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