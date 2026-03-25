Ronaldo Jr si allena con il Real Madrid | il clamoroso scenario per il figlio d’arte passato anche dalle giovanili della Juve

Ronaldo Jr sta svolgendo allenamenti con il settore giovanile del Real Madrid. In passato, il giovane ha partecipato anche alle sessioni di allenamento delle squadre giovanili della Juventus. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e confermata da fonti vicine alla società. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui motivi di questa partecipazione.

di Angelo Ciarletta . Le ultime novità. La Juve osserva da lontano la crescita di uno dei talenti passati dal proprio settore giovanile. Cristiano Ronaldo Jr. è tornato al centro dell’attenzione internazionale. Secondo quanto riportato da ESPN e Marca, il figlio di Cristiano Ronaldo si è allenato con l’Under 16 del Real Madrid. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il giovane esterno offensivo ha già vestito le maglie delle giovanili bianconere e del Manchester United, seguendo le tappe della carriera del padre. Un eventuale approdo ai “blancos” avrebbe un forte valore simbolico, legando nuovamente il nome della famiglia al club dove il genitore ha vinto quattro Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ronaldo Jr si allena con il Real Madrid: il clamoroso scenario per il figlio d’arte passato anche dalle giovanili della Juve Articoli correlati Ronaldo Jr, possibile futuro al Real Madrid? Si allena con i Blancos sulle orme del padre! Occhio allo scenarioMercato Lazio, pazza idea Milik! Svelata la posizione della Juve e l’eventuale valutazione per l’estate Mercato Napoli: il punto sui rinnovi di... Cristiano Ronaldo Jr si allena con il Real Madrid2026-03-25 13:01:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Potrebbe esserci un altro Cristiano... Contenuti e approfondimenti su Real Madrid Argomenti discussi: Ronaldo, il figlio in prova al Real: ingaggio in vista per il quindicenne?. Cristiano Ronaldo Jr., 15 anni, si allena oggi con il Real Madrid, una prova per entrare nell'accademiaIl figlio di Cristiano Ronaldo potrebbe entrare nell'accademia del Real Madrid, ma attualmente si allena per l'Al-Nassr. gamereactor.it Ronaldo Jr, possibile futuro al Real Madrid? Si allena con i Blancos sulle orme del padre! Occhio allo scenarioRonaldo Jr, possibile futuro al Real Madrid? Si allena con i Blancos sulle orme del padre! Occhio allo scenario per il figlio della stella portoghese ... calcionews24.com