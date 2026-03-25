Il 25 maggio, allo Stadium of Light, si terrà un evento speciale con Ronaldinho che guiderà una squadra internazionale. L'incontro coinvolge un gruppo di giocatori considerati leggende del calcio, pronti a scendere in campo per questa partita. La presenza dell’ex campione brasiliano attirerà l’attenzione di appassionati e tifosi, che assisteranno a uno spettacolo con alcuni tra i nomi più noti del calcio mondiale.

Il 25 maggio prossimo, lo Stadium of Light ospiterà un incontro leggendario che vedrà protagonista assoluto Ronaldinho alla guida di una selezione internazionale. La sfida si svolgerà alle ore 17:00, immediatamente dopo la finale della stagione regolare del Sunderland contro il Chelsea, trasformando l’evento in un punto culminante per i tifosi locali. Oltre al campione brasiliano, la rosa annovera nomi di primo piano come Djibril Cissé, Kléberson e l’ex portiere Heurelho Gomes, uniti a ex difensori del Manchester United quali Fábio e Rafael, oltre a Fernando e Anderson. Dall’altra parte del campo, la squadra degli UK Icons sarà guidata dall’ex attaccante del Sunderland Jermain Defoe, creando uno scontro tra due formazioni stellari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ronaldinho guida i leggendari allo Stadium of Light

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