Roma | Santori Lega nel 2022 avevamo denunciato tutto oggi la Corte dei Conti indaga

Nel novembre 2022 erano state presentate interrogazioni formali in Assemblea Capitolina riguardo all'acquisto dei terreni di Santa Palomba destinati al termovalorizzatore. A distanza di un anno, la Corte dei Conti ha avviato un'indagine su questa vicenda. La figura politica ha dichiarato di aver denunciato le criticità fin dal 2022, sottolineando di aver sollevato preoccupazioni su questa operazione pubblica.

“Già a partire da interrogazioni formali urgenti presentate nel novembre 2022, abbiamo sollevato in Assemblea Capitolina gravi criticità relative all’acquisto dei terreni di Santa Palomba destinati al termovalorizzatore. Purtroppo, non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta in merito. Oggi, con l’apertura di un’indagine da parte della Corte dei conti per possibile danno erariale, si conferma la fondatezza delle nostre denunce”. Queste sono le parole di Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina. Criticità sull’acquisto dei terreni. “Abbiamo sollevato dubbi specifici e documentati su tre aspetti fondamentali: la congruità del prezzo, l’idoneità urbanistica dell’area e la presenza di vincoli e criticità strutturali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Santori (Lega), nel 2022 avevamo denunciato tutto, oggi la Corte dei Conti indaga Articoli correlati Puglia nella bufera, indaga la Corte dei Conti sulle spese folli per la trasferta a Miami. FdI: “Avevamo ragione, c’era del marcio”Il Miami-gate di Puglia e le spese folli della missione istituzionale della Regione nel dicembre 2024 finisce al centro di una svolta... Roma: Santori (Lega), su Torre Conti criticita’ erano note, ma allarmi ignoratiI documenti ufficiali acquisiti dalla Lega riguardanti la Torre dei conti, ottenuti attraverso l’accesso agli atti, “confermano che le criticità... Contenuti e approfondimenti su Roma Santori Lega nel 2022 avevamo... Temi più discussi: Roma Municipio XII quartiere Massimina-Fabrizio Santori (LEGA):Incendio scuola Martellini, sottovalutati atti vandalici dei mesi scorsi; Roma: Santori (Lega), piazza Consoli consegnata a musulmani, inaccettabile donne in recinto; Incendio nell'aula della scuola, plesso chiuso. La denuncia: Istituto preso di mira dai vandali; Incendio in una scuola a Roma, plesso chiuso a causa del fumo. Quarta volta in pochi mesi, istituto preso di mira dai vandali. Roma: Santori (Lega), piazza Consoli consegnata a musulmani, inaccettabile donne in recintoFabrizio Santori della Lega denuncia la situazione in piazza dei Consoli: Inaccettabile che diventi una moschea a cielo aperto. romadailynews.it Roma: Santori (Lega) su Torre Conti, ora chi paga? Oltre 1 milione euro per rimediare a disastroFabrizio Santori critica la spesa per il crollo della Torre dei Conti e chiede chiarezza sulle responsabilità. romadailynews.it A Roma si dimettono e a Palermo cosa aspettano Meloni fa le pulizie di primavera a Roma dopo la sberla che gli italiani le hanno dato riempiendola di NO al referendum, ma si dimentica degli scandali che travolgono il suo partito a Palermo e in giro per l'Itali - facebook.com facebook #Roma #viabilità Galleria Nci e galleria Fleming, lavori notturni per la manutenzione degli impianti. Il programma delle chiusure x.com