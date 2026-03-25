roma litiga con il coinquilino e lo ferisce con un coltello da 50 centimetri

Un uomo di 66 anni è rimasto ferito durante un episodio di violenza in un appartamento di Roma, dove un 48enne colombiano è stato arrestato. La lite tra i due è degenerata e ha portato all’utilizzo di un coltello lungo 50 centimetri. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre l’aggressore è stato posto in stato di fermo.

Tutto nasce da una lite per futili motivi tra quattro coinquilini di un appartamento di Ostia Ponente, in provincia di Roma, nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo. Due di loro si spostano poi in strada, in piazza Gasparri, gli animi non si placano e anzi intervengono le forze dell'ordine. È in quel momento che uno di loro, un 48enne colombiano, accoltella un uomo di 66 anni con un coltello da macellaio lungo 50 centimetri, per poi darsi alla fuga tra le abitazioni., Mentre il ferito veniva soccorso dai sanitari presenti, i poliziotti hanno inseguito e bloccato l'aggressore sulla soglia di un'abitazione dove un conoscente cercava di nasconderlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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