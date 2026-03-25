Roma | indagine su costo terreno termovalorizzatore Ama si difende procedure regolari

A Roma, quattordici persone sono state invitate a dedurre dai magistrati della Corte dei Conti nell’ambito di un’indagine sul costo di un terreno a Santa Palomba, destinato alla costruzione di un termovalorizzatore. L’indagine riguarda le procedure seguite per l’acquisto e la valutazione del terreno. Nel frattempo, l’azienda incaricata della gestione dei rifiuti ha dichiarato che le procedure adottate sono state regolari.

Sono 14 le persone invitate a dedurre dai magistrati della Corte dei Conti nell’ambito dell’indagine riguardante il costo di un terreno situato a Santa Palomba, nel territorio del Comune di Roma, dove sorgerà il termovalorizzatore. Questa inchiesta è scaturita da un esposto presentato dalla ex sindaca e attualmente consigliera capitolina del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi. Secondo quanto emerso, il danno erariale presunto contestato all’azienda comunale per i rifiuti, Ama, a seguito delle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, ammonta a oltre 3,4 milioni di euro. Questo perché il terreno, inizialmente valutato sul mercato a 4 milioni, è stato venduto per poco più di 7,4 milioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: indagine su costo terreno termovalorizzatore, Ama si difende “procedure regolari” Articoli correlati Roma: Ama, per terreno Tmw prezzo e procedura corretti, fiducia in magistraturaL’azienda comunale per i rifiuti Ama di Roma, in merito all’indagine avviata dalla Corte dei Conti per presunto danno erariale relativo ai costi... Santa Palomba, terreni per il termovalorizzatore pagati il doppio: Corte dei Conti indaga su Ama e CampidoglioIl sito di Santa Palomba è stato acquistato per 7,5 milioni di euro quando ne vale 4. Altri aggiornamenti su Roma indagine su costo terreno... Temi più discussi: Shrinkflation a Pasqua: uova più piccole ma a prezzi maggiori; Indagine su società Caroccia, vertice tra inquirenti a Roma; Obbligo di targa e assicurazione per i monopattini: ecco cosa cambia (e quanto costano); Pasqua, uova più piccole e prezzi maggiori, i consumatori contro lo shrinkflation. Roma: Corte Conti indaga su danno erariale per costo terreno termovalorizzatoreLa Corte dei Conti, a quanto si apprende, ha notificato un invito a dedurre a 14 persone nell'ambito della indagine per presunto danno ... agenzianova.com Roma: Ama, per terreno Tmw prezzo e procedura corretti, fiducia in magistraturaAma Roma difende l'acquisto del terreno per il termovalorizzatore, confermando la regolarità della procedura e il prezzo di mercato. romadailynews.it La scintilla sarebbe scoccata a Roma, proseguendo con un weekend romantico in Toscana. Ebbene si, sarebbe lui il nuovo amore di Michelle - facebook.com facebook L’Antica Pizzeria da Michele arriva in stazione a Roma Termini x.com