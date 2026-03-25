Roma furto durante uno shooting all’Eur | auto ripulita davanti al Museo della Civiltà Romana

Un furto è stato segnalato durante uno shooting fotografico in una zona centrale della capitale, davanti al Museo della Civiltà Romana. Secondo quanto riferito, un'auto è stata svaligiata mentre le persone erano impegnate nelle riprese. L’incidente si è verificato nel corso della giornata e ha destato preoccupazione tra i presenti. Le forze dell’ordine stanno effettuando le indagini per identificare i responsabili.

Un furto in pieno giorno, in una delle aree più simboliche della Capitale, e una vicenda che lascia spazio a rabbia e preoccupazione. È quanto accaduto a un gruppo di fotografi, docenti e studenti impegnati in uno shooting nei pressi del Museo della Civiltà Romana, nel quartiere Eur. Il colpo durante lo shooting. Il team, composto da professionisti e studenti dello IED – Istituto Europeo di Design, della Maiani Accademia Roma e dell’Accademia delle Arti di Roma, stava lavorando a un progetto universitario quando, intorno alle 18:30, si è consumato il furto. Dall’auto parcheggiata in piazza Giovanni Alberto Agnelli sono spariti documenti, chiavi di casa, denaro contante, borse, telefoni cellulari e una macchina fotografica professionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, furto durante uno shooting all’Eur: auto ripulita davanti al Museo della Civiltà Romana Articoli correlati Leggi anche: Furto alla Madonna di San Luca, l’auto utilizzata per il furto ‘ripulita’ dai ladri per non fare trovare tracce Leggi anche: Radici di futuro, donne che generano civiltà: al museo Guarnacci uno sguardo femminista sulla storia