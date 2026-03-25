Roma | con software individuavano gratta e vinci vincenti danno erariale per 25 milioni euro

La Procura Regionale della Corte dei conti del Lazio ha accusato cinque ex dipendenti di una società concessionaria dello Stato di aver utilizzato un software per individuare gratta e vinci vincenti, causando un danno erariale superiore ai 25 milioni di euro. L'indagine riguarda presunte irregolarità nel sistema di gestione e controllo dei giochi, che avrebbe favorito alcuni utenti a discapito delle entrate pubbliche.

La Procura Regionale della Corte dei conti del Lazio ha contestato un danno erariale di oltre 25 milioni di euro a cinque ex dipendenti di una società concessionaria dello Stato per il gioco “Gratta e Vinci”. Gli accertamenti contabili, condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, sotto la direzione del Sostituto Procuratore Generale Eleonora Lener, sono scaturiti dalle indagini penali relative a una truffa ai danni dello Stato. Manipolazione dei server e truffa. Secondo quanto emerso dalle indagini, alcuni dipendenti, definiti “esperti informatici”, avrebbero sfruttato le proprie credenziali d’accesso per manipolare i server della concessionaria attraverso un software appositamente sviluppato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: con software individuavano gratta e vinci vincenti, danno erariale per 25 milioni euro Articoli correlati Marche: 2,3 milioni di euro persi, 25 condanne per danno erarialeLa relazione che svela l'emergenza finanziaria nelle Marche La Loggia dei Mercanti di Ancona ha ospitato la cerimonia di apertura dell'Anno... Gratta e Vinci, truffa da 25 milioni: come scovavano i tagliandi vincentiUna clamorosa truffa: cinque dipendenti di una concessionaria dello Stato avevano trovato il modo di individuare i Gratta e Vinci vincenti.