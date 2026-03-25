A Trigoria, l’atmosfera rimane carica di tensione dopo la recente vittoria contro il Lecce, che ha portato tre punti fondamentali. Nonostante il risultato positivo, i dubbi e le preoccupazioni persistono all’interno del club, evidenziando uno stato di inquietudine che non si è dissolto con l’esito della partita. La squadra continua a affrontare sfide che vanno oltre il risultato in sé.

La vittoria contro il Lecce ha riportato tre punti importanti, ma non ha cancellato le sensazioni di tensione che accompagnano la Roma nelle ultime settimane. A Trigoria il clima resta tutt’altro che sereno, in una fase della stagione in cui risultati e ambiente sembrano procedere su due binari diversi. Uno dei segnali più evidenti è arrivato nel post-partita, con l’assenza di Gasperini davanti ai microfoni. Un dettaglio che ha fatto rumore e che si inserisce in un contesto già appesantito dalle recenti difficoltà, a partire dall’eliminazione contro il Bologna in Europa League, che ha rimesso in discussione diverse certezze costruite nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, aria tesa a Trigoria: la vittoria sul Lecce non spegne i dubbi

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