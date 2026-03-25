Roma | Ama per terreno Tmw prezzo e procedura corretti fiducia in magistratura

L’azienda comunale per i rifiuti di Roma ha dichiarato di aver rispettato i prezzi e le procedure corretti in relazione all’indagine avviata dalla Corte dei Conti. La società ha confermato di aver collaborato con le autorità e di riporre fiducia nella magistratura per chiarire eventuali aspetti relativi alla gestione del terreno oggetto dell’indagine. La vicenda riguarda questioni legate a operazioni specifiche e procedure amministrative.

L’azienda comunale per i rifiuti Ama di Roma, in merito all’indagine avviata dalla Corte dei Conti per presunto danno erariale relativo ai costi sostenuti per l’acquisto del terreno a Santa Palomba, su cui sorgerà il termovalorizzatore, precisa che il prezzo sostenuto è stato congruo rispetto al valore di mercato. Inoltre, la procedura attraverso la quale si è giunti alla compravendita è stata regolare. “La procedura di evidenza pubblica per l’acquisto del terreno di Santa Palomba – spiegano da Ama – è stata avviata nel giugno del 2021, durante la precedente consiliatura, dall’allora amministrazione di Ama, in attuazione del piano industriale approvato dalla medesima società in data 7 novembre 2020, che prevedeva la realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Ama, per terreno Tmw prezzo e procedura corretti, fiducia in magistratura Articoli correlati Riscatto Elmas: il Napoli punta a trattare il prezzo, possibile sconto a 12 milioni (Tmw)Eljif Elmas sta convincendo il Napoli con prestazioni costanti e il soprannome “Sant’Elmas”. Leggi anche: Garante Privacy:fiducia in magistratura Aggiornamenti e notizie su Roma Ama per terreno Tmw prezzo e... Temi più discussi: Cerveteri, 15mila metri quadri di veleni: scoperta la maxi discarica visibile dal satellite; Inchiesta della Corte dei Conti, la replica di Ama: Procedure regolari. Il prezzo è corretto; Roma, Appia Antica Ztl: sì alla pedonalizzazione dell'area del Mausoleo Cecilia Metella con due nuovi varchi; Parco delle Valli, fine dell’accampamento: via otto occupanti abusivi. Roma: Ama, per terreno Tmw prezzo e procedura corretti, fiducia in magistratura (2)Dopo la decisione della nuova amministrazione comunale di dotare Roma di un termovalorizzatore, nel 2022 il management di Ama ha ... agenzianova.com Santa Palomba, terreni per il termovalorizzatore pagati il doppio: Corte dei Conti indaga su Ama e CampidoglioIl sito di Santa Palomba è stato acquistato per 7,5 milioni di euro quando ne vale 4.La Corte dei Conti per danno erariale. Comitati No Inceneritore: Fatto penale. Leggi le notizie prima degli alt ... fanpage.it A Roma si dimettono e a Palermo cosa aspettano Meloni fa le pulizie di primavera a Roma dopo la sberla che gli italiani le hanno dato riempiendola di NO al referendum, ma si dimentica degli scandali che travolgono il suo partito a Palermo e in giro per l'Itali - facebook.com facebook #Roma #viabilità Galleria Nci e galleria Fleming, lavori notturni per la manutenzione degli impianti. Il programma delle chiusure x.com