Sono iniziati questa mattina i lavori di rimozione dei rifiuti nel Parco Prenestino, un’area verde che si trova tra via Ettore Fieramosca e via Prenestina. L’intervento riguarda la pulizia e la bonifica dello spazio pubblico, precedentemente interessato da un accumulo di rifiuti. L’operazione coinvolge operai e mezzi specializzati, con l’obiettivo di ripristinare la fruibilità dell’area.

Sono iniziati questa mattina gli interventi di rimozione dei rifiuti accumulati nel Parco Prenestino, un’area verde situata tra via Ettore Fieramosca e via Prenestina. Questo intervento, che si protrarrà per circa 20 giorni, prevede l’utilizzo di un bobcat, una cassaragno e un escavatore, con l’obiettivo di rimuovere circa 300 tonnellate di rifiuti. È quanto si legge in una nota dell’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. Dettagli sull’intervento di rimozione. L’intervento, come evidenziato nella nota, è eseguito da Ama spa, con il supporto della Polizia locale, della Polizia di Stato e della Sala operativa sociale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma. Alfonsi: avviati interventi rimozione rifiuti nel parco Prenestino

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