A Borgomanero si terrà uno spettacolo musicale che combina elementi di rock e gospel, creato dall’artista Graziano Demurtas. Dopo aver registrato il tutto esaurito al Teatro Fraschini di Pavia, l’evento si svolgerà in una nuova sede, offrendo ai presenti un’esperienza musicale unica. L’appuntamento è programmato per una data ancora da definire.

Dopo il tutto esaurito al Teatro Fraschini di Pavia, lo spettacolo firmato da Graziano Demurtas arriva a Borgomanero promettendo un’esperienza musicale fuori dagli schemi. L’appuntamento è per sabato 28 marzo alle 20,45 al Teatro Rosmini di Borgomanero. I biglietti sono disponibili online sul circuito CiaoTickets. Più che un semplice live, quello proposto è un vero percorso musicale costruito come un crescendo emotivo. Un evento che unisce rock e gospel in una formula originale, capace di mescolare energia, ritmo e armonia. La prima parte sarà affidata alla potenza del power trio Omega T, con lo stesso Demurtas alla chitarra, accompagnato da Alberto Bolla al basso e Fabio Nasuelli alla batteria. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Rock e gospel insieme: il “muro di suono” di Demurtas arriva a Borgomanero

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