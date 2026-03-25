Durante una seduta del Consiglio comunale, il consigliere della Lega ha posto domande sulla gestione del sito di Rocca Costanza, chiedendo quale sia il futuro previsto per la struttura. Nel corso dell'incontro, si è anche discusso delle risorse destinate alla cultura, con un rappresentante dell’amministrazione che ha affermato che i tagli più significativi provengono dallo Stato, non dal Comune.

"Quale futuro per Rocca Costanza?" ha chiesto il consigliere comunale Dario Andreolli (Lega) alla giunta, ieri in Consiglio. "Abbiamo inviato una lettera alla Direzione generale dei Musei per aprire Rocca Costanza alle visite guidate per Pasqua – ha sussurrato il sindaco Biancani –. Ci siamo riusciti l’anno scorso. E assicuro che non è né poco e nemmeno scontato. Ricordo che è un bene demaniale e perfino per tagliare l’erba del fossato dobbiamo chiedere il permesso e farlo al posto dello Stato" ha detto tornando nel suo ufficio. Mentre il vicesindaco Daniele Vimini rispondeva nella sala consiliare ad Andreolli, il sindaco s’è tolto uno dei tanti sassolini dalle scarpe, accumulati in questi giorni di critiche provenienti dai settori della cultura e del turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rocca aperta a Pasqua: "E sulla cultura è lo Stato che fa tagli pesanti, non noi"

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