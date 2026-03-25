Roberta Di Laura premiata a Lugano | un’altra eccellenza italiana della danza celebrata dalla Universum Academy Switzerland

Roberta Di Laura ha ricevuto un premio dalla Universum Academy Switzerland, un riconoscimento promosso dall’ente con sede in Svizzera. La cerimonia si è svolta recentemente a Lugano, con la partecipazione di rappresentanti dell’accademia e altri ospiti. La premiata è nota per il suo lavoro nel campo della danza e viene riconosciuta come una delle eccellenze italiane in questo settore.

Ancora un prestigioso riconoscimento per l’eccellenza italiana nel mondo della danza: Roberta Di Laura è stata premiata dalla Universum Academy Switzerland, presieduta dal Dott. Valerio Giovanni Ruberto, nell’ambito dell’evento Premi alla Carriera 2026. Il riconoscimento celebra la carriera internazionale della danzatrice e insegnante, già insignita nel 2025 tra le “100 Eccellenze italiane” a Palazzo Montecitorio a Roma. Da oltre un decennio, Di Laura collabora con l’associazione culturale svizzera, attiva da più di 35 anni, ricoprendo incarichi di rilievo quali Capo Dipartimento Giovani, direttrice artistica del International Universum Dance Award, Ambasciatrice at Large e Vice Presidente Vicario. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roberta Di Laura premiata a Lugano: un’altra eccellenza italiana della danza celebrata dalla Universum Academy Switzerland Articoli correlati Roberta Di Laura premiata a Lugano per la carriera internazionaleTarantini Time QuotidianoNuovo riconoscimento internazionale per la danzatrice tarantina Roberta Di Laura, premiata a Lugano dalla Universum Academy... Ballet Studio, l’eccellenza della danza che dalla periferia nord di Napoli conquista il mondoGrazie alla guida di Massimo De Santis e Francesco Annarumma, i giovani danzatori trovano strumenti, disciplina e ispirazione per far emergere il... Contenuti utili per approfondire Roberta Di Laura premiata a Lugano... Temi più discussi: Roberta Di Laura premiata a Lugano per la carriera internazionale; Roberta Di Laura, stella della danza tarantina nel mondo, in scena al Fusco; Comune di Taranto, FP-CGIL: organico dimezzato e uffici sotto pressione; Lama, furto in supermercato: 24enne denunciato dalla Polizia. A «Le Stelle della Danza» spicca la tarantina Roberta Di LauraA sancire il successo della tarantina Roberta Di Laura al premio internazionale «Le Stelle della Danza» è stata la già étoile dell’Opèra di Parigi Isabella Ciaravola. La seconda prima ballerina di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Roberta Di Laura tra le 100 eccellenze italiane premiate a MontecitorioLa danzatrice tarantina Roberta Di Laura è una delle cento eccellenze premiate a Palazzo Montecitorio nella splendida Sala della Regina in occasione dell'evento 100 Eccellenze Italiane, svoltosi il ... rainews.it Laura ha creduto nel suo sogno. . Laura Pausini ospite di Claudio e Roberta su RDS: il nuovo tour mondiale e i retroscena dei concerti. Non è stata una semplice intervista, ma una chiacchierata tra vecchi amici. Laura Pausini ha portato negli studi di RDS tutt - facebook.com facebook