Ritorna la Casa della Musica di Como e questa volta fa sul serio

A Como torna la Casa della Musica, un progetto che ha radici di molti anni e che mira a creare uno spazio pubblico dedicato alla musica. La città ha sempre desiderato avere un luogo vivo e accessibile dove poter ascoltare, suonare e condividere esperienze musicali. Questa iniziativa si propone di realizzare finalmente un punto di riferimento nel panorama culturale locale.

L’idea di una Casa della Musica a Como nasce molti anni fa dalla convinzione che la nostra città meritasse finalmente un luogo pubblico, vivo e aperto dove la musica potesse ritrovarsi. Una musica da vivere non solo come esperienza estetica o come esibizione di specialisti, ma come forza di coesione sociale, di rinnovamento culturale e di crescita personale. Fin dall’inizio i promotori stati convinti che questa Casa dovesse nascere nei locali del Centro Civico di via Collegio dei Dottori 9 che si affacciano su piazza Martinelli: un vero e proprio palcoscenico naturale grazie alla sua acustica generosa. Locali da trasformare in uno spazio di musica e parole, di riflessione e condivisione tra esperienze musicali diverse, ma anche in centro propulsore di nuove micro-economie capaci di restituire dignità alla professione musicale. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Ritorna la Casa della Musica di Como, e questa volta fa sul serio Articoli correlati Juventus Next Gen, questa squadra di Serie B fa sul serio per Pedro Felipe: gli ultimi aggiornamentiCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Occhi puntati sul match di sabato. Contro la Reggiana ritorna Di SerioIl popolo bianco scalda i motori in vista della sfida-salvezza contro la Reggiana. The Cheater Wife | DRAMA | Full Movie in English Aggiornamenti e contenuti dedicati a Casa della Musica Temi più discussi: La ruota della fortuna: Round Musicale: Erba di casa mia Video; Foires, fêtes et saveurs d'automne dans la région de Finale; Marlene Kuntz in concerto al Viper Theatre per festeggiare i 30 anni de Il Vile; Al mio Paese: l'energia di Serena Brancale incontra Levante e Delia in un inno al Sud e alle radici di casa. Nuovo palazzo Mazzini-Marinelli: Entro l’anno riprendono i lavori,. Casa della Musica pronta nel 2028Con il trasloco della scuola di viale della Resistenza si libera l’edificio. L’assessore Castorri: Il Conservatorio ha ottenuto tre milioni di fondi e si può intervenire. Vi troverà posto oltre al ... ilrestodelcarlino.it Casa della Musica, tempi lunghi. Ancora tre anni per il trasferimento del conservatorio MadernaSi dovrà attendere ancora quasi tre anni per sentire finalmente la Casa della Musica risuonare: l’autunno 2028, quando il Conservatorio ’Maderna-Lettimi’ avrà completato il trasferimento nel rinnovato ... ilrestodelcarlino.it Sfuma il progetto della Casa della Musica a Verolanuova Un sogno nato per offrire inclusione, autonomia e nuove opportunità a decine di ragazzi con disabilità si ferma dopo una lunga trattativa senza accordo Al centro, il progetto dell’associazione Si Può - facebook.com facebook