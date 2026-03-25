Rissa 2019 | assolti i due ma uno finisce in carcere

Nel 2019, si è verificata una rissa nella zona di Lamezia Terme. Il Tribunale locale ha concluso un procedimento giudiziario riguardante gli imputati, dichiarandoli non colpevoli. Tuttavia, uno dei coinvolti è stato condannato e deve scontare una pena detentiva. La sentenza è stata resa nota recentemente, chiudendo così il caso giudiziario.

Il Tribunale di Lamezia Terme ha emesso una sentenza che chiude definitivamente un capitolo buio della cronaca locale, assolvendo con formula piena Massimiliano Arzente e Luca Caruso. La decisione del giudice Brigida Candela stabilisce che il fatto non sussiste per i due imputati coinvolti nell’operazione Movida Lametina, scagionandoli da ogni responsabilità penale riguardo alla rissa verificatasi nel 2019. Mentre la giustizia amministrativa riconosce l’assenza di colpevolezza per il proprietario dell’imprenditoria notturna e per il suo dipendente, il tribunale ha invece confermato la condanna a due anni di reclusione per uno degli aggressori diretti che provocò le gravi lesioni al giovane ferito durante lo scontro violento avvenuto sul corso Numistrano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rissa 2019: assolti i due, ma uno finisce in carcere Articoli correlati Leggi anche: Bagnolo Mella, concorso di polizia locale del 2019: tutti assolti Accusa, non fu suicidio in carcere ma omicidio: Bari, due arresti Uno ai domiciliariSecondo la procura della Repubblica di Bari il 64enne di Gravina in Puglia non si suicidò nel carcere ma fu assassinato. “Boosie Speaks On Fighting In Jail.” Contenuti utili per approfondire Rissa 2019 assolti i due ma uno finisce... Discussioni sull' argomento Rissa tra tifosi della Nocerina, l'accusa non regge: tutti assolti; Scontri ultras Nocerina: assolti 16 tifosi accusati di rissa. Rissa della movida a Lamezia, assolti Arzente e Caruso: il fatto non sussisteIl Tribunale penale di Lamezia Terme ha assolto, perché il fatto non sussiste, Massimiliano Arzente Luca Caruso, difesi dall’avv. Armando Chirumbolo, imputati nel processo scaturito dalla operazione ... strettoweb.com Omicidio Willy Monteiro, i fratelli Bianchi assolti nel processo per la rissa di 17 mesi primaRoma, 9 feb. (Adnkronos) – I fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati assolti per il pestaggio di due indiani avvenuto diciassette mesi prima dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto il 6 ... affaritaliani.it Maxi rissa sul molo Audace: calci e pugni tra una decina di giovani stranieri, passanti sotto shock ARTICOLO --> https://www.triestecafe.it/it/news/cronaca/maxi-rissa-sul-molo-audace-calci-e-pugni-tra-una-decina-di-giovani-stranieri-passanti-sott.html - facebook.com facebook