Rirkrit Tiravanija quando l’arte si fa ricerca

Da domani e fino al 26 luglio, Pirelli HangarBicocca ospita “The House That Jack Built”, una mostra di Rirkrit Tiravanija. L’esposizione propone un percorso espositivo incentrato su installazioni e opere che riflettono un approccio di ricerca attraverso l’arte. La mostra rappresenta la prima iniziativa di questo tipo organizzata dalla fondazione presso la propria sede, coinvolgendo diversi spazi e medie artistiche.

Pirelli HangarBicocca presenta “The House That Jack Built” (da domani al 26 luglio), la prima retrospettiva dedicata alla ricerca architettonica e spaziale di Rirkrit Tiravanija, una delle figure contemporanee più significative del panorama internazionale e tra i principali esponenti dell’ arte relazionale. Il suo lavoro si colloca tra arte e vita, creando ambienti vivi e partecipativi. Nelle Navate di Pirelli HangarBicocca, il pubblico verrà guidato all’interno di un gigantesco labirinto, dove ogni incontro diverrà occasione per un’esperienza condivisa: di gioco, di relax, di cura, di convivialità e di partecipazione. La retrospettiva porterà all’attenzione del pubblico la trentennale ricerca dall’artista intorno alla pratica spaziale e architettonica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rirkrit Tiravanija, quando l’arte si fa ricerca Articoli correlati Rirkrit Tiravanija, se il pane è la ricetta per fare comunitàSeguendo la scia del profumo di pane appena cotto si arriva all’installazione untitled 2025 (no bread no ashes) nel Mia Park a Doha, prima opera... Leggi anche: Quando la Memoria si fa arte. Torna il monumento vivente Tutti gli aggiornamenti su Rirkrit Tiravanija Temi più discussi: Milano, Rirkrit Tiravanija in mostra all’HangarBicocca; Rirkrit Tiravanija, quando l’arte si fa ricerca; A Milano Rirkrit Tiravanija sfida, per gioco, i visitatori; Rirkrit Tiravanija: The House That Jack Built. Rirkrit Tiravanija all’HangarBicocca di Milano: orari e come arrivareDal 26 marzo al 26 luglio 2026, il Pirelli HangarBicocca ospita la prima grande retrospettiva italiana di Rirkrit Tiravanija: case da attraversare, cucine da abitare, arte da vivere fisicamente — e in ... milanolife.it Rirkrit Tiravanija ci chiede in chi (o in cosa) crediamo ancora: la mostra a ParigiOttava mostra personale alla galleria Chantal Crousel di Parigi per l’artista Rirkrit Tiravanija (1961, Buenos Aires). Visitabile fino al 22 novembre 2025, l’esposizione IN ALIENS WE TRUST spinge a ... exibart.com Layers Live Nell’ambito della mostra di Rirkrit Tiravanija “The House That Jack Built” in Pirelli HangarBicocca (26.03 – 26.07.2026), i Layers, gruppo vocale polifonico nato al CPM grazie al maestro Guido Giordana e formato dagli studenti del corso di canto, - facebook.com facebook