Ripascimento arenili | dalla bellezza di Casamicciola Terme a Lacco Ameno per un mare più pulito

Un incontro si è svolto al Palazzo di Governo per discutere il ripascimento degli arenili tra Casamicciola Terme e Lacco Ameno, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle spiagge e contribuire alla pulizia del mare. Sono stati presentati aggiornamenti sulle operazioni di intervento e sulle tempistiche previste. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e tecnici incaricati dei lavori.

"> Riunione al Palazzo di Governo: Aggiornamenti Cruciali per Casamicciola Terme. Martedì 24 marzo 2026, Casamicciola Terme – Si è svolta nel pomeriggio una importante riunione presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, al Palazzo di Governo. L’incontro ha avuto come obiettivo principale quello di fornire aggiornamenti sulle attività di riparazione dei cavi di alta tensione della rete Terna, nonché di discutere gli interventi di ripascimento delle spiagge nella zona costiera che interessa Casamicciola Terme e Lacco Ameno. Queste discussioni sono fondamentali, considerando i danni causati dalle mareggiate verificatesi nel mese di febbraio, che hanno messo a rischio la sicurezza della rete elettrica e degli arenili. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ripascimento arenili: dalla bellezza di Casamicciola Terme a Lacco Ameno per un mare più pulito. Articoli correlati Terna, avviati gli interventi di ripascimento nell’area di collegamento tra Cuma-Lacco AmenoTempo di lettura: 2 minutiTerna ha avviato gli interventi di ripascimento del litorale nell’area di approdo del cavo sottomarino Cuma–Lacco Ameno,... Leggi anche: Pitbull aggredisce due conviventi a Lacco Ameno (Ischia): feriti 43enne e 54enne, non sono gravi