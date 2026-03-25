Riolo Murubutu protagonista della serata di sabato del Frogstock Festival

Sabato 22 agosto, alla quarta edizione del Frogstock Festival, si esibirà Murubutu, artista atteso e riconosciuto nel panorama musicale. La manifestazione, che si svolge a Riolo, sta completando la propria programmazione con l’annuncio di questa esibizione. La serata di sabato sarà dedicata alla musica dal vivo, con il pubblico che potrà assistere alla performance dell’artista.

La lineup di Frogstock 2026 continua a prendere forma: sarà Murubutu il protagonista della serata di sabato 22 agosto. Il festival, in programma a Riolo Terme dal 19 al 22 agosto, conferma ancora una volta la sua capacità di intercettare le voci più interessanti della scena musicale contemporanea, portando sul palco uno dei progetti più riconoscibili dell’hip hop italiano, con uno show che promette di unire musica, narrazione e sperimentazione sonora.Intrecciando hip hop, jazz e scrittura, il palco di Frogstock è pronto a trasformarsi in un racconto in musica denso di immagini e suggestioni, in cui ogni brano sarà la porta di ingresso per nuovi mondi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Riolo, Murubutu protagonista della serata di sabato del Frogstock Festival Articoli correlati Frogstock 2026: Joan Thiele apre la line-up del festivalDal 19 al 22 agosto, il Parco Fluviale di Riolo Terme ospita una nuova edizione di Frogstock, il festival che da oltre trent’anni rappresenta un... Tutto quello che riguarda Frogstock Festival Argomenti discussi: Riolo Terme, il rapper Murubutu sarà protagonista della serata finale del Frogstock Festival il 22 agosto; La letteratura rap di Murubutu sul palco di Frogstock. La letteratura rap di Murubutu sul palco di FrogstockMurubutu sarà il protagonista della serata di sabato 22 agosto a Frogstock 2026, il festival in programma dal 19 al 22 agosto al Parco Fluviale di Riolo Terme. Il nome dell’artista annunciato per la q ... ilnuovodiario.com