Rinnovo Vlahovic Sky | ecco quando potrebbe essere definito il nuovo contratto

Secondo quanto riferito da Sky, si attendono aggiornamenti sul rinnovo contrattuale dell’attaccante. La trattativa, ancora in corso, potrebbe concludersi nelle prossime settimane, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui tempi definitivi. La firma del nuovo contratto potrebbe essere formalizzata nel breve termine, ma le date precise non sono state rese note.

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