Recentemente, i dirigenti della squadra si sono confrontati con familiari dei calciatori durante le trattative di rinnovo. In particolare, si sono verificati incontri con i padri di alcuni attaccanti e con il figlio di un allenatore. Questi rapporti familiari sono diventati una presenza ricorrente nelle negoziazioni, creando un collegamento diretto tra le decisioni sportive e le questioni personali delle famiglie dei giocatori.

Questione di famiglia. Da Yildiz a Vlahovic, arrivando a Spalletti, nei rinnovi di contratto ufficializzati o in vista della Juve sono sempre più presenti padri e figli degli interessati. Meno spazio ad agenti e intermediari e più voce ai parenti, che meglio conoscono anche le dinamiche umane dietro certe scelte di vita. In primis, fu Ergin Yildiz. Nei colloqui dei mesi scorsi, che hanno portato al prolungamento del turco con la Vecchia Signora fino al 2030 con lo stipendio quadruplicato, una parte importante l'ha recitata il padre del numero 10, che ne segue la crescita fin da quando, nel 2012, decise di trasferire tutta la famiglia da Ratisbona a Monaco e per supportare il sogno di Kenan nelle giovanili del Bayern. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rinnovi Juve? Questione di famiglia... Il ruolo dei papà di Yildiz e Vlahovic, quello del figlio di Spalletti

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