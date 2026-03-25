A Rimini si avvicina il voto del 2027, con il centrosinistra che chiede di rafforzare l’unità del partito. Nel centrodestra, invece, si discute di recuperare circa 6.000 voti e si sottolinea che il referendum si differenzia dalle elezioni comunali, cercando di ridimensionare l’impatto della netta vittoria del No alla consultazione. Entrambe le forze politiche si preparano alle sfide future, mantenendo distinte le proprie strategie.

Il voto del referendum "è un’altra cosa rispetto alle comunali". Lo ripetono un po’ tutti nel centrodestra riminese, quasi a esorcizzare la paura dopo la vittoria netta del No a Rimini. Tra un anno si torna alle urne per le elezioni amministrative a Rimini, così come a Riccione, Cattolica, Coriano, Montescudo, Novafeltria, Sant’Agata Feltria, Sassofeltrio. E chi sperava, grazie al voto del referendum sulla giustizia, di annusare già aria di ribaltone a Palazzo Garampi, è rimasto molto, molto deluso. RIPARTIAMO DALLE PIAZZE Anche perché proprio la città di Rimini ha dato la ’spallata’ decisiva per la vittoria del No. Lo dicono i numeri. Alle urne si è recato il 64,56% dei 113mila elettori riminesi: 39. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini, la lunga volata verso il 2027. La spallata del Pd: "Ora più uniti". FdI: "Vanno recuperati 6mila voti"

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