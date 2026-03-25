Rifondazione Comunista della provincia di Foggia ha dichiarato che la riforma proposta dal governo, guidato dai ministri Nordio e Meloni, rappresentava una minaccia grave. In occasione del referendum, si è registrata una forte affermazione del No, considerata una vittoria per la Costituzione antifascista. La campagna di sensibilizzazione ha coinvolto diverse forze politiche e cittadini, evidenziando l’importanza del voto.

La netta affermazione del NO è una chiara vittoria della nostra costituzione antifascista. Il risultato elettorale ha dimostrato, ancora una volta, che gli italiani sono compatti nella difesa della nostra carta costituzionale nata dalla lotta antifascista. Come Partito della Rifondazione Comunista della provincia di Foggia abbiamo lavorato e contribuito attivamente nei territori di Capitanata affinché prevalessero le ragioni del NO e siamo stati attivi protagonisti. Abbiamo messo fin da subito in evidenza che la riforma targata Nordio-Meloni fosse una trappola mortale per l'indipendenza e l’autorevolezza della magistratura e che il vero obbiettivo del Governo fosse quello di sottoporre i PM al servizio dell'esecutivo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rifondazione Comunista provincia Foggia: “La riforma targata Nordio-Meloni era una trappola mortale”

Articoli correlati

Le Constellation era una trappola mortale: "L'uscita di sicurezza era chiusa a chiave"Il proprietario del bar "Le Constellation" Jacques Mortetti "sostiene che una porta chiusa a chiave durante il disastro non fosse un'uscita di...

Rifondazione comunista torna in piazza per Maduro e attacca Meloni: “Suddita di Trump”Rifondazione Comunista torna in piazza a Torino a sostegno di Maduro e invita tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione di domani,...

Altri aggiornamenti su Rifondazione Comunista

Discussioni sull' argomento L'inchiesta sullo sfruttamento dei rider, Rifondazione comunista: Unica garanzia il contratto collettivo; Oltre il recinto del Campo Largo: la sfida di Rifondazione Comunista per Avellino; Rifondazione Comunista promuove il salario minimo comunale: Dieci euro l’ora è il minimo ai giorni d’oggi; Molfetta, la prima candidatura a sindaco è di Manuel Minervini con Rifondazione Comunista: ancora in stallo le altre forze politiche.

FOGGIA BANCOMAT Foggia, emergenza bancomat. Rifondazione Comunista Segnale chiaro di territori in difficoltàLa situazione è il risultato del declino delle aree interne, caratterizzato da spopolamento, riduzione dei servizi essenziali ... statoquotidiano.it

Rifondazione Comunista esprime piena solidarietà ai cittadini e alle cittadine di Villaggio Europa. Denunciare l'abbandono dei campetti del proprio quartiere è un atto di democrazia, non un fastidio da liquidare con attacchi nervosi e scomposti mezzo stampa! - facebook.com facebook