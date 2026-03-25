Rieti | scultura di Lamagna per San Francesco800

A Rieti si sta allestendo una scultura realizzata dall'artista Lamagna, parte del progetto Sculture-Nuovi Segni. Questa iniziativa celebra gli ottocento anni dalla morte di San Francesco e coinvolge complessivamente dieci opere. La scultura di Lamagna sarà collocata in una delle aree della città dedicate all'evento, che si svolgerà nei prossimi mesi.

Rieti si prepara ad accogliere una delle dieci opere del progetto Sculture-Nuovi Segni dedicato agli ottocento anni dalla morte di San Francesco. La statua, realizzata dal maestro Ernesto Lamagna, sarà installata sulla terrazza dell’ex Ospedale civile, futuro campus universitario della città. Il percorso artistico diffuso coinvolge dieci località italiane per trasformare gli spazi urbani in luoghi di meditazione e relazione sociale. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni nazionali curate da Francesca Sacchi Tommasi e prodotte da RealizzArte, con l’obiettivo di rileggere l’eredità spirituale del Santo d’Assisi attraverso l’arte pubblica permanente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti: scultura di Lamagna per San Francesco800 Articoli correlati Il ghiaccio si fa scultura: a Sesto San Giovanni il Campionato mondialeSesto San Giovanni (Milano), 14 gennaio 2026 – Un’esperienza unica, fatta di creatività, talento, spettacolo e dialogo tra culture. Leggi anche: Una scultura di sabbia per il piccolo Domenico