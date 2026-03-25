Riempie di botte la moglie alterato dall' alcol | i carabinieri lo fanno uscire di casa

Un uomo, sotto l’effetto di alcol, è tornato a casa nella notte e ha aggredito la moglie, offendendola e colpendola ripetutamente. I carabinieri, intervenuti, hanno fatto uscire l’uomo dall’abitazione. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza. L’uomo è stato portato via dagli agenti e la situazione è al momento sotto controllo.

Sotto l’effetto di sostanze alcoliche, rientrato a casa nel cuore della notte con la pretesa di parlare con la moglie, dopo che lei rifiuta la offende e la riempie di botte. I carabinieri di San Donà giovedì hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento alla persona offesa e applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip presso il tribunale di Venezia, nei confronti di un 29enne ucraino, considerato responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. Il provvedimento è arrivato dopo un'intensa attività... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Riempie di botte la moglie alterato dall'alcol: i carabinieri lo fanno uscire di casa Articoli correlati Riempie di botte la compagna, la manda in ospedale e viene arrestato dai carabinieriNella mattinata di ieri, 6 gennaio, i carabinieri della Stazione di Cesa, con il supporto della Stazione di San Marcellino, hanno tratto in arresto... Leggi anche: Botte e insulti alla moglie. Il gip lo allontana da casa Aggiornamenti e contenuti dedicati a Riempie di botte la moglie alterato... Temi più discussi: Non risponde al telefono, Stefano Moretti trovato morto a casa. Aveva 47 anni; Gli artisti della nuova generazione si interrogano sulle vere Radici; A Matino investe sulle strisce donna incinta e scappa: denunciato 41enne, la 38enne in codice arancione; Furti per mille euro nei negozi in centro, poi la tentata fuga finisce in stazione. Matino, riempie di botte la compagna, rimasta invalida dopo incidente: arrestato 48enneLa notizia a poche ore dalla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. È stata la stessa donna a chiamare i soccorsi: da tempo era vittima di minacce e aggressioni, aggravate anche ... lagazzettadelmezzogiorno.it Entra in casa dell’ex e riempie di botte lei e il nuovo compagno: uomo arrestato nel SannioLa vicenda si è verificata questa notte in Val Fortore. L’uomo arrestato, dopo aver fatto irruzione in casa dell’ex e aver picchiato lei e il compagno, ha danneggiato anche l’auto di quest’ultimo. Il ... fanpage.it Pasqua a Senigallia La città si riempie di eventi imperdibili, tra tradizioni, cultura e momenti da vivere insieme. Le piazze si animano, il centro si accende e ogni angolo diventa occasione per scoprire qualcosa di speciale. Scorri il carosello e lasciati - facebook.com facebook Il porto di Cagliari al tramonto si riempie di colori che si riflettono sull’acqua, tra le barche ormeggiate e il profilo della città sullo sfondo. Il cielo si accende di arancio e il mare restituisce ogni sfumatura, offrendo uno sguardo diverso sul capoluogo. Foto di Carla x.com