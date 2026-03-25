Ad Amatrice si svolge l'iniziativa 'Ripartiamo insieme', un evento dedicato alla ricostruzione e alle opportunità per i giovani del territorio. La discussione si concentra sulla possibilità di creare prospettive di lavoro e di vita nei borghi italiani, con un focus particolare sulla situazione di Amatrice, simbolo di ricostruzione post-sisma. La domanda centrale riguarda come offrire alle nuove generazioni la possibilità di immaginare un futuro nel proprio paese d’origine.

Ad Amatrice c’è una domanda che assume un peso ancora più importante e simbolico e che attraversa l’Italia interna da nord a sud: come si possa offrire alle nuove generazioni la possibilità di immaginare il proprio futuro nel borgo a cui appartengono. Per vivere lì, lavorare, crescere la loro famiglia, inseguire i propri sogni. È questa la sfida al centro della tappa amatriciana del roadshow “Restare, partire, tornare”, che arriverà nel comune del Lazio venerdì 27 marzo. Da Amatrice al centro Italia: il più grande cantiere d’Europa. Un appuntamento che va oltre la dimensione locale per toccare una questione nazionale, quella dello spopolamento delle aree interne, che nessun cantiere, per quanto grande, può risolvere da solo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ricostruzione tra lavoro e prospettive per i giovani: Amatrice accoglie ‘ripartiamo insieme’

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