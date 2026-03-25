Richiamo di uova San Pietro - Salis Antonella per rischio di salmonella in diversi lotti prodotti a Villacidro

Il ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcuni lotti di uova San Pietro - Salis Antonella, prodotti a Villacidro. Il motivo del richiamo è il rischio di salmonella. Sono interessati diversi numeri di lotto e date di scadenza. Le uova coinvolte sono state distribuite sul mercato e i consumatori sono invitati a controllare le confezioni. Non sono stati segnalati casi di malattie correlate finora.

C’è un potenziale rischio di salmonella dietro il richiamo di diversi lotti di uova fresche a marchio San Pietro – Salis Antonella annunciato dal ministero della Salute. L’avvertenza per i consumatori è quella di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto. Il richiamo delle uova San Pietro - Salis Antonella Perché sono state richiamate le uova San Pietro - Salis Antonella Cos'è la salmonella e sintomi e rischi della salmonellosi Il richiamo delle uova San Pietro – Salis Antonella L’avviso del ministero della Salute porta la data di lunedì 23 marzo. Il richiamo riguarda i lotti da 110426 a 200426 di uova fresche – categoria A a marchio San Pietro – Salis Antonella prodotte nello stabilimento di Villacidro, località Is Guardias. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Richiamo di uova San Pietro - Salis Antonella per rischio di salmonella in diversi lotti prodotti a Villacidro Articoli correlati Richiamo delle uova fresche Serroni, i lotti interessati per sospetta contaminazione di salmonellaÈ stato disposto un richiamo a scopo cautelativo per alcune uova fresche a marchio Avicola Serroni, a seguito del sospetto di contaminazione da... Uova fresche richiamate per rischio salmonella, i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha diffuso un nuovo avviso di richiamo alimentare a scopo precauzionale che riguarda diversi lotti di uova fresche di... Tutti gli aggiornamenti su Richiamo di uova San Pietro Salis... Temi più discussi: Proietti, da Norcia forte richiamo alla pace nel nome di San Benedetto; Pasqua a Genova, caccia alle uova a Tursi ed evento con Charlotte de Witte in piazza Matteotti -; La rassegna ’Ovoquadro’ tra arte e solidarietà; Eventi culturali, laboratori e concerti a San Pio - Eventi nel Salento - Lecce. Non consumatele, scatta il richiamo per rischio salmonella: l’avviso del Ministero della SaluteIl Ministero della Salute ha fatto un richiamo per diversi lotti di uova fresche, invitando i cittadini a non consumarle per il rischio di contrarre la salmonella. notizie.it Il richiamo delle uovaRichiamate uova fresche San Pietro per possibile presenza di Salmonella, acqua per gatti per un additivo non consentito ... ilfattoalimentare.it Chiedo cortesemente id dell'autore di questo richiamo. Pressi del lago di Bolsena, oa. - facebook.com facebook Il Libano va tenuto fuori: il richiamo di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito è fondamentale, anche perché condiviso dai Paesi arabi... Intanto già 3 milioni di sfollati iraniani si stanno dirigendo verso la Turchia @FDePalo x.com