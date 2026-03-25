Ricerca | Unipi incassa 300mila euro dalla Commissione Europea per Bright Night

L’Università di Pisa ha ricevuto un finanziamento di 300 mila euro dalla Commissione Europea per il progetto “Bright Night”. La somma sarà destinata a iniziative legate alla promozione di eventi culturali e scientifici notturni. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’ateneo, che ha evidenziato l’importo e il nome del progetto.

Pisa, 25 marzo 2026 - L’Università di Pisa ha ottenuto un finanziamento di 300 mila euro dalla Commissione Europea per la Bright Night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, il tradizionale evento di divulgazione scientifica che si svolgerà in contemporanea a Pisa, Firenze e Siena venerdì 25 settembre 2026. Il finanziamento assegnato per il biennio 2026-2027 premia tutti i partner del progetto Bright-Night, che riunisce le principali università e istituzioni di ricerca della Toscana. Per Bright Night le piazze, i musei e le università si trasformano in veri e propri hub della scienza, ospitando esperimenti e dimostrazioni: un’occasione per immergersi nel mondo della scienza e della ricerca e scoprire il lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ricerca: Unipi incassa 300mila euro dalla Commissione Europea per “Bright Night” Articoli correlati Scienza e ricerca: 300mila euro dall'Europa per la Bright NightFinanziamento da 300mila euro all’Università di Pisa dalla Commissione Europea per la Bright Night, la Notte europea delle ricercatrici e dei... Fondazione Del Monte, 300mila euro per la ricerca medicaTrecentomila euro per finanziare progetti di ricerca traslazionale sulle tecnologie per la salute. Altri aggiornamenti su Commissione Europea Ricerca: Unipi incassa 300mila euro dalla Commissione Europea per Bright NightIl progetto coordinato dall’Ateneo pisano è stato finanziato per il biennio 2026-2027. A settembre torna nelle piazze la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori ... lanazione.it Dalla Commissione Europea 300mila euro per Bright NightL’Università di Pisa ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro. A settembre torna la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori ... gonews.it