Ricci e il referendum | Il clima è cambiato ora possiamo vincere

Durante il referendum, nelle Marche, il no ha ottenuto il 53,74% dei voti, con un’affluenza del 63,77%, superiore a quella delle recenti elezioni regionali. L’europarlamentare dem, già candidato alla guida della regione, ha commentato che il clima è cambiato e si può sperare in una vittoria futura. La partecipazione alle urne è risultata più alta rispetto alle precedenti consultazioni regionali.

Matteo Ricci, europarlamentare dem, già candidato governatore del centrosinistra, nelle Marche al referendum ha vinto bene il no (53,74%) e l’affluenza ha toccato vette inaspettate, il 63,77%, contro il 50,01% delle regionali. Perché solo sei mesi fa non siete riusciti a portare alle urne tutti questi elettori? "Guardi, va detto che sono passati solo sei mesi sì, ma c’è un clima politico generale completamente diverso per via della situazione internazionale e dei danni combinati dai sovranisti, dai dazi fino alle guerre di Trump. Ecco, Giorgia Meloni non è forte come sei mesi fa. Poi è vero, c’è il grande tema di un elettorato che va a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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