Un uomo di 35 anni ha patteggiato una pena per estorsione legata a un caso di ricatto hot. Sul suo profilo social, aperto a nome di una donna, era iniziata una conversazione con un utente che si era poi conclusa con l’acquisto di tre video con contenuti sessualmente espliciti della stessa donna, per un totale di 75 euro.

Il profilo social ’bollente’ era stato aperto a nome di lei. Un bersaglio grazie al quale era partita una conversazione ad alta gradazione con un utente culminata con l’acquisto di tre video hard della signora per 75 euro. Anticamera per una contestata estorsione in concorso per marito e moglie, entrambi di origine pugliese e difesi dall’avvocato Nicola Laghi. Lei – 35enne originaria di Trani – ieri mattina davanti al gup Janos Barlotti ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione e 400 euro di multa, con pena sospesa. Lui – 36enne di Bisceglie – al termine del rito abbreviato è stato assolto. La procura (pm d’udienza Monica Gargiulo, pm... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricatto hot, 35enne patteggia per estorsione

Articoli correlati

Ricatto a luci rosse a cinque zeri: "Paga o dico tutto a tua moglie". L'escort patteggia la tentata estorsioneLa vittima un facoltoso imprenditore che nell'arco di un anno e mezzo avrebbe versato oltre 200 mila euro per i rapporti clandestini Lui, un...

Leggi anche: Ricatto con video intimi, patteggia 2 anni e 8 mesi