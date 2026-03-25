Recentemente si è diffusa tra i cittadini l’idea che la prescrizione per la riattivazione di utenze idriche non regolarmente allacciate o ex utenze sia di due anni. Si tratta di una questione legale che riguarda i termini entro cui è possibile richiedere la riattivazione dei servizi idrici, anche se non ci sono dati ufficiali che confermino questa interpretazione.

Aica spiega che il termine ridotto per il pagamento delle bollette riguarda solo chi è in regola con il contratto, mentre per gli allacci da regolarizzare o abusivi il recupero delle somme copre l'ultimo quinquennio Riattivazione di ex utenze eo utenze non regolarmente allacciate al servizio idrico integrato. C'è chi ritiene, e questa tesi s'è diffusa fra i cittadini, che la retroattività dei consumi sarebbe limitata a due anni. L'Aica interviene per fare chiarezza sui ricalcoli dei consumi necessari alla riattivazione di ex utenze o alla regolarizzazione di allacci non censiti. È fondamentale distinguere tra chi possiede un regolare contratto e chi invece ha usufruito del servizio senza titolo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Riattivazione di ex utenze idriche non regolarmente allacciate: ecco qual è il termine di prescrizione

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