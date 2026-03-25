Retegui | Siamo una famiglia Pio Esposito? Spinge a fare di più

In vista della partita di playoff contro l’Irlanda del Nord, Mateo Retegui ha partecipato a una conferenza stampa. Ha commentato la presenza di Pio Esposito nel reparto offensivo, sottolineando che si tratta di una famiglia. Retegui ha affermato che Esposito lo spinge a migliorarsi e a dare il massimo per la squadra. La gara è programmata per la prossima giornata.