Retegui | Siamo una famiglia Pio Esposito? Spinge a fare di più
In vista della partita di playoff contro l’Irlanda del Nord, Mateo Retegui ha partecipato a una conferenza stampa. Ha commentato la presenza di Pio Esposito nel reparto offensivo, sottolineando che si tratta di una famiglia. Retegui ha affermato che Esposito lo spinge a migliorarsi e a dare il massimo per la squadra. La gara è programmata per la prossima giornata.
In conferenza stampa, alla vigilia della sfida playoff contro l'Irlanda del Nord, Mateo Retegui ha parlato della concorrenza nel reparto offensivo di Gattuso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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